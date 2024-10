Proseguono i servizi di vigilanza e controllo del territorio lungo tutta la costa Sud Orientale dell’Isola, il cui costante presidio nel litorale marino viene effettuato dagli operatori della Squadra Nautica mediante l’utilizzo di acquascooter.

In particolare, nella giornata di domenica, nell’ambito dei servizi tesi alla verifica del rispetto delle norme in materia di navigazione, la Squadra Nautica della Polizia di Stato, congiuntamente a personale della Guardia Costiera di Cagliari, ha percorso il litorale nel tratto di mare situato tra Capitana e Torre delle Stelle.

Nel corso di tale attività gli operatori hanno effettuato numerose verifiche sul possesso delle autorizzazioni per la navigazione, elevando 4 sanzioni per infrazione al Codice della Nautica da diporto perché risultavano sprovvisti dei documenti di bordo e, in un caso, per eccesso di velocità.