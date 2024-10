Nei giorni scorsi, la polizia di Alghero ha fermato 8 cittadini somali intenzionati a imbarcarsi sui voli della compagnia Alitalia diretti verso Roma Fiumicino e Milano Linate.

Insospettiti, gli agenti hanno effettuato dei controlli, scoprendo che 7 degli otto cittadini stranieri erano minorenni e in possesso di carte d’identità italiane false.

Una volta in Questura, i cittadini extracomunitari sono stati identificati, fotosegnalati per poi essere accompagnati in due centri di accoglienza della provincia.

I documenti contraffatti sono stati sequestrati e i cittadini somali deferiti all’Autorità Giudiziaria.