La Guardia di finanza di Cagliari, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato tre distinti interventi.

In particolare a Monastir, a seguito di un controllo effettuato al capolinea degli autobus, i finanzieri hanno sequestrato 7 grammi di hashish, 4 grammi di cocaina e altrettanti di eroina a due persone di 47 e 23 anni.

A Capoterra, durante un posto di controllo in località Frutti d’oro, i finanzieri hanno sequestrato a un 29enne 2,1 grammi di marijuana, mentre a un 30enne 2,2 grammi di hashish. Il giovane è stato trovato in possesso dello stupefacente mentre era a bordo della propria auto e per lui è scattato il ritiro della patente di guida.

Tutte le persone sono state segnalate alla locale prefettura.