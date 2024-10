Vasta e diversificata l’operazione di perlustrazione e controllo del territorio condotta nella giornata di oggi dai militari del Comando stazione Carabinieri di Silanus, Birori e Sindia, unitamente al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile di Macomer, su disposizione del Comando Provinciale di Nuoro, finalizzata principalmente al contrasto dei reati di tipo predatorio ed al controllo della circolazione stradale.

Individuate le aree di maggior interesse operativo, è stata eseguita la vigilanza dinamica presso obiettivi sensibili di Macomer quali Uffici Postali e Banco di Sardegna.

Nelle prime ore del mattino, è stato inoltre eseguito un posto di controllo lungo la Strada statale 129, in località "Santa Sabina", durante il quale sono state controllate 72 persone e 51 mezzi. Nello stesso servizio un ragazzo è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e per questo segnalato alla competente autorità amministrativa per l’uso di sostanze stupefacenti. Al giovane è stata anche ritirata la patente di guida.