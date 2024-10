C’è stato l'impiego di 6 pattuglie delle stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile che, coordinate dalla locale centrale operativa, hanno eseguito nella mattinata di diversi posti di blocco sulla provinciale 2, specificatamente sulle principali arterie stradali di accesso al centro urbano.

Sono stati controllati tutti i mezzi in transito, ed in particolar modo furgoni e autovetture di grossa cilindrata. L’esito di tali controlli è stato il rinvenimento è il successivo sequestro di circa 3 grammi di hashish e la segnalazione di una 21enne studentessa universitaria alla Prefettura di Cagliari, fermata dai Carabinieri a bordo della autovettura in uso, quale assuntrice di sostanza stupefacente, con il ritiro dei documenti di guida.

Complessivamente nel corso del servizio sono state identificate circa 60 persone, 42 veicoli fermati e controllati 5 istituti di credito e uffici postali, elevando anche un'infrazione al codice della strada per guida senza patente.

Tali tipi di servizi, come disposto dal comando provinciale Carabinieri di Cagliari, verranno periodicamente ripetuti al fine di rendere più incisiva l'azione di controllo del territorio e più efficace l'azione di contrasto ai reati predatori e a quei reati che destano maggiormente allarme sociale.