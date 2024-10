Fine settimana di intensi controlli dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Cagliari. Una squadra speciale del Nucleo, che ha specifici compiti di contrasto alla detenzione ed allo spaccio di droga "su strada", ha effettuato una decina di perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di pregiudicati cagliaritani, con controlli effettuati in tutti i quartieri della città, sia sulle principali piazze che nelle note vie caratterizzate dal fenomeno dello spaccio.

Nel corso di questa attività, in via Seruci, un 48enne con precedenti penali, è stato trovato in possesso di 30 grammi di eroina nascosti in una tasca interna del giubbotto: l'uomo è stato dunque arrestato e stamattina sarà giudicato con rito direttissimo. Inoltre, nel corso di una perquisizione in una palazzina, è stata rinvenuta in una mansarda ad uso condominiale, nascosta dietro una cisterna d'acqua, una busta di plastica contenente 115 grammi di marijuana, diretta ad essere venduta nella zona, da anni ormai meta abituale di tossici. Lo stupefacente è stato sequestrato, mentre sono in corso le verifiche per accertare chi ne avesse la detenzione.