Nell’ambito dei numerosi servizi di repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti per la quattro giorni musicale che ha caratterizzato anche quest’anno il piazzale Rocce Rosse di Arbatax, i Carabinieri di Tortolì ed i militari dell’Aliquota operativa della Compagnia di Lanusei hanno denunciato in stato di libertà un giovane bagnino dipendente di una struttura turistica per spaccio.

Il predetto è stato notato a causa del suo comportamento anomalo tra la folla e controllato assieme ad un gruppo di altri tre amici: a seguito della approfondita perquisizione i militari hanno rinvenuto 5 dosi di Haschish per complessivi grammi dieci e sequestrato inoltre 105 euro suddivise in banconote di piccolo taglio, provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso inoltre di rinvenire altri dieci grammi della stessa sostanza.

Altri tre giovani, originari dell’oristanese e del cagliaritano sono stati segnalati all’autorità Prefettizia quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di pochi grammi di marijuana e haschish: per uno di loro è stato necessario il ricovero presso la struttura ospedaliera di Lanusei a causa dell’abuso di alcool e sostanza stupefacente.

Inoltre, durante l’esibizione canora, un giovane 22 enne originario di Muravera è stato arrestato per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale nonché rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

L’arrestato, in evidente stato di alterazione per l’abuso di alcool ha dapprima scavalcato la recinzione perimetrale per entrare all’interno dell’area del concerto dove è stato prontamente bloccato dal personale addetto al servizio di sicurezza con il quale ha avuto una colluttazione, sferrando calci e pugni, successivamente è stato affidato a polizia e carabinieri impegnati nel servizio di ordine pubblico, con i quali ha continuato nella sua condotta, rendendo necessario l’arresto.