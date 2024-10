Controlli a tappeto ad Alghero per la notte di Halloween da parte della Guardia di finanza.

Gli agenti hanno arrestato per spaccio un minorenne e sequestrato oltre 170 grammi di marijuana, 4 di cocaina, 5 di sostanza da taglio, 0,50 grammi di ecstasy. Cinque le persone fermate in seguito alle oltre 50 le attività effettuate, anche con l'impiego delle unità cinofile.

In particolare, un 17enne, alla vista delle Fiamme gialle, si è dato alla fuga per le vie del centro. Raggiunto dai finanzieri è stato trovato in possesso di cocaina divisa in 12 involucri pronti per essere venduti.

La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di sequestrare altri 164 grammi di marijuana nascosti in un barattolo di vernice sul balcone, bilancini di precisione e materiale per l'imbustamento, insieme a 5,82 grammi di mannitolo (usato per il taglio della cocaina), e circa 700 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dello spaccio.