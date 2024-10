Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato, anche con il supporto dell’apparecchiatura speciale “Street Control”, ha effettuato mirati servizi di controllo a La Caletta, Posada, Budoni, San Teodoro e sulla Strada Statale 131 Dcn.

Il dispositivo "Street Control", una volta posizionato sulla vettura di servizio, effettua la lettura a distanza delle targhe dei veicoli e consente di rilevare, in tempo reale, la regolarità della copertura assicurativa e della revisione, nonché di elevare immediatamente le contravvenzioni previste dal Codice della Strada.

Gli operatori della Polstrada di Nuoro, con i Distaccamenti dipendenti di Siniscola e Orosei, hanno concentrato le attività di verifica nei centri turistici e sulla strada statale perché, oltre ad essere percorsa da un considerevole volume di traffico di mezzi pesanti e veicoli commerciali nei giorni feriali, è attualmente interessata, su lunghe tratte, da importanti lavori di manutenzione che ne determinano la riduzione di carreggiata.

Sono stati 17 i posti di controllo effettuati e 15 le pattuglie impiegate. Oltre 400 le autovetture controllate, tre le auto sottoposte a sequestro a fini amministrativi e ben 62 le infrazioni rilevate al Codice della Strada.

Nel mese in corso, nella provincia di Nuoro, sono stati sanzionati anche 33 conducenti, cinque dei quali oltre i 65 anni, per mancata copertura assicurativa. Sono state altresì contestate altre 10 infrazioni al Codice della Strada e decurtati, in totale, 165 punti dalle patenti di guida. "La Polizia Stradale - si legge in una nota della Questura di Nuoro -, attraverso questi servizi, si pone sempre come unico obiettivo quello di prevenire situazioni di abuso, imprudenza e di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime della strada".