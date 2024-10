Prosegue l’impegno della Polizia di Stato nell’attività di vigilanza e controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria.

Anche per le imminenti festività natalizie e di fine anno, infatti, non si abbassa il livello di guardia dei poliziotti della Questura di Nuoro e dei 7 Commissariati di Polizia per assicurare il sereno svolgimento delle iniziative pubbliche relative a tale periodo nel capoluogo e nei comuni della provincia.

Nelle ultime settimane, infatti, si sono susseguiti numerosi controlli voluti dal Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci soprattutto presso i principali terminal di trasporto pubblico su ruota e presso gli scali ferroviari. In particolare, sono stati controllati 471 veicoli e identificate 691 persone.

Il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Nuoro e degli omologhi uffici dei 7 Commissariati, unitamente ai poliziotti della DIGOS e della Squadra Mobile della Questura di Nuoro, hanno proseguito le attività di prevenzione e contrasto delle diverse forme di abusivismo commerciale espletando mirati servizi di controllo nei confronti di strutture ricettive, pubblici esercizi (tra cui armerie ed esercizi di minuta vendita di artifici pirotecnici), circoli ricreativi e internet point.

Tali servizi proseguiranno nelle prossime giornate al fine di assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia di manufatti pirotecnici per consentire alla cittadinanza il sereno svolgimento delle imminenti festività.