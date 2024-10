Nel corso dell’ultimo weekend, a Cagliari, sono stati predisposti servizi finalizzati al contrasto di episodi di degrado urbano, atti di inciviltà e deturpamento, vandalismo e disturbo della quiete pubblica nelle ore serali e notturne nella zona del Bastione, Terrapieno e Piazza Yenne.

Il dispositivo, formato da due pattuglie della Polizia Locale e due equipaggi della Questura, ha svolto il servizio a partire dal primo pomeriggio di venerdì 17 fino alle prime ore di lunedì 20 luglio. Sono state controllate 180 persone ed effettuate 9 sanzioni amministrative in base all’ordinanza comunale che disciplina il divieto di vendita di bevande alcoliche in qualunque contenitore e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro, dalle ore 22 alle ore 06, nelle vie e strade pubbliche o aperte al transito, salvo le aree in uso a qualsiasi per l’esercizio delle attività di ristoro e nelle aree antistanti e contigue.