L’attività della Polizia di Stato prosegue incessante anche nel periodo più caldo dell’estate.

Già prima delle direttive emanate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in relazione agli episodi tragici, avvenuti in alcune discoteche della penisola, la Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Sassari, ha effettuato dei controlli presso esercizi pubblici e discoteche delle località turistiche più frequentate della provincia.

Nell’ambito di tale attività, gli accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia di Stato, ai quali ha partecipato, per gli aspetti di specifica competenza, anche personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, hanno consentito di far emergere irregolarità di carattere amministrativo. In particolare, nei confronti di un noto locale, tali violazioni hanno comportato l’immediata sospensione dell’attività fino “a messa a norma della struttura”, per carenze sulla sicurezza del locale.

Per altri locali sono state riscontrate possibili irregoralità in corso di approfondimento.