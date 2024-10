In occasione dei concerti di Vasco Rossi tenutisi negli spazi della Fiera internazionale della Sardegna nei giorni 18 e 19 giugno la Polizia Locale di Cagliari ha predisposto un apposito piano di intervento mirato al controllo ed alla verifica del rispetto delle norme sulla vendita in forma ambulante, di occupazione del suolo pubblico, di quanto stabilito dall'ordinanza n. 35 e sulla presenza di parcheggiatori abusivi.

Durante i servizi pianificati per i due giorni dell'evento, le pattuglie della polizia municipale hanno effettuato diversi interventi, accertando violazioni per la vendita abusiva sull'area pubblica chiusa al traffico veicolare adiacente alla Fiera di merci del settore non alimentare (magliette e bandane per diversi pezzi), esposte sopra banconi con occupazione abusiva del suolo pubblico, esercitata senza valido titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Cagliari; inoltre venivano sequestrate diverse bottiglie in vetro di birra ed altre bibite in contenitori in metallo perché poste in vendita da ambulanti improvvisati, in violazione alla specifica ordinanza.

Sempre nelle due giornate dedicate ai concerti, le diverse unità dislocate nei grandi parcheggi presso lo Stadio S Elia destinati alla sosta degli oltre 100 autobus giunti a Cagliari dalle varie località della Sardegna, e delle auto, si è riusciti a contrastare efficacemente il fenomeno dei parcheggiatori abusivi per il quale non si sono neanche registrate segnalazioni.