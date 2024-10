Sono state 1.128 le persone controllate dalla Polizia di Cagliari durante le festività per un totale di sette sanzioni elevate. Le attività sanzionate sono invece quattro, 996 quelle controllate dagli agenti.

In particolare, nella giornata del 4 gennaio, durante i controlli della Polizia Locale sul rispetto del DPCM, verso le ore 18,30 una pattuglia, in transito nel quartiere di Stampace, avrebbe notato un'attività commerciale di somministrazione di bevande, ristorante e pizzeria, ancora aperta nonostante fosse già passato l'orario di chiusura previsto per le 18. Dal controllo al suo interno si sarebbe riscontrata la presenza di clienti che consumano bevande al banco. Al proprietario è stata intimata l'immediata chiusura e contestata la violazione.

Dai controlli effettuati dal personale della Polizia Locale intervenuto, sarebbe risultato che l'attività era stata sanzionata anche in altra occasione per la medesima violazioni e quindi risultava "recidiva", per cui soggetta al raddoppio della sanzione da 400 euro a 800 euro oltre alla sospensione del titolo abilitativo, che verrà applicata nel periodo in cui le attività potranno restare totalmente aperte.