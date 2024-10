Continuano i controlli del territorio organizzati dai militari della Compagnia di Siniscola in tutta la giurisdizione della Baronia.

Lo scorso fine settimana sono state denunciate sei persone, responsabili di vari reati. Tre sono state sorprese alla guida delle proprie autovetture ubriachi. Per loro è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

A Siniscola un pregiudicato del posto è stato segnalato all’autorità giudiziaria perché responsabile della violazione della misura della sorveglianza speciale: il giovane non si trovava in casa nell’orario stabilito dal giudice.

A San Teodoro, i carabinieri si sono imbattuti in 2 cittadini stranieri, un romeno e un senegalese, che si trovavano alla guida senza aver mai conseguito il titolo: i due però cercavano di eludere i controlli portando al seguito due patenti contraffatte. Gli stranieri, oltre a una sanzione di 5.000 euro per ciascuno, dovranno rispondere dei reati di ricettazione e falsità materiale commessa da privato.

Inoltre, durante l’operazione che ha visto impegnati 20 militari, sia in borghese che con i colori d’istituto, sono state effettuate numerosissime perquisizioni, soprattutto nei pressi dei locali maggiormente frequentati nelle ore notturne, alla ricerca di stupefacenti.

Cinque giovani, tutti studenti, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di marijuana, detenute per uso personale. Per loro è scattata la segnalazione alla prefettura di Nuoro.