I carabinieri della Compagnia di Siniscola e i colleghi del Nas di Sassari hanno denunciato il titolare di un esercizio pubblico per violazione delle norme sulla conservazione dei cibi e vendita.

I militari, al comando del capitano Andrea Senes e del luogotenente Gavino Soggia, hanno iniziato un'attività ispettiva nelle attività commerciali lungo la costa del nuorese e nel corso di una verifica ad un ristorante i controlli hanno confermato i sospetti.

A seguito dell'ispezione igienico - sanitaria, il Nas ha infatti rilevato uno stato di generale scarsa sanificazione, con presenza anche di sporcizia tra gli arredi e le apparecchiature. La cucina era addirittura in pessime condizioni igieniche. Sono stati poi trovati circa 15 chili circa di prodotti destinati al consumo umano, paste alimentari, verdure e pane, in cattivo stato di conservazione perché congelati arbitrariamente e conservati in contenitori non idonei.

Nel proseguire l'ispezione, è stato verificato che la colonnina di erogazione della birra alla spina riportava l'insegna di un noto marchio tedesco, ma ne veniva versata un'altra, di una sottomarca prodotta in Italia.

Gli alimenti sono stati sequestrati, così come l'impianto di spillatura della birra alla spina, mentre il titolare è stato denunciato alla procura di Nuoro per tentata frode nell'esercizio del commercio (per la birra) e di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione.