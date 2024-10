Lo scorso fine settimana, i militari della Stazione di Budoni e della Tenenza dei Carabinieri di San Teodoro, insieme ai vigili urbani e ai barracelli di Budoni, hanno effettuato numerosi controlli sul litorale al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale.

I militari si sono concentrati nel controllo di alcuni venditori ambulanti sorpresi nelle spiagge del “Lido di Budoni”, di “Sa Capannizza”, e di “Salamaghe”, identificando numerosi stranieri e sanzionando sei venditori ambulanti che sono stati sorpresi a commerciare della merce lungo le spiagge senza avere le necessarie autorizzazioni e il nulla osta dell’autorità marittima. Per loro è scattata una sanzione amministrativa pecuniaria e il sequestro della merce che avevano con loro, come per esempio asciugamani, occhiali da sole, vestiti, borse ecc.

Analogo servizio è stato svolto dalla Stazione stagionale Carabinieri di Sos Alinos che ha sanzionato un cittadino senegalese sorpreso a vendere della merce sulla spiaggia di “Cala Liberotto” senza le necessarie autorizzazione. Anche per lui è scattata una sanzione amministrativa pecuniaria prevista.