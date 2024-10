Nel corso del fine settimana che porta al ferragosto, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno arrestato un giovane siniscolese, autore di diversi reati, denunciato un altro 21enne per detenzione di sostanze stupefacenti ed effettuato numerosi controlli alla circolazione stradale.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Budoni, insieme a quelli della Stazione di Siniscola, hanno arrestato B.S., 19enne siniscolese, a seguito di un ordine di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Nuoro. Secondo quanto accertato dai militari, il ragazzo aveva rubato due portafogli: nella prima circostanza era stata vittima una donna che all’interno di un bar aveva lasciato incustodita la propria borsetta, mentre in un altro episodio era stato rubato da un’autovettura lasciata parcheggiata. Il ragazzo si era impossessato quindi delle carte di credito, che ha poi utilizzato per prelevare diverse centinaia di euro. Inoltre in diverse circostanze si sarebbe reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, per alcuni episodi di violenza commessi nei confronti della madre e della sorella. Il giovane è stato quindi tradotto al carcere di “Badu ‘e Carros” di Nuoro.

G.S. di Orosei è stato invece denunciato dai Carabinieri della Stazione di Orosei per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso poi ai militari di ritrovare un totale di 17 grammi di marijuana e 2 di cocaina, oltre al materiale per pesare la droga.

Infine, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno identificato e controllato circa 250 persone e 160 autovetture, denunciando 2 conducenti per il reato di guida in stato d’ebbrezza, poiché trovati con un tasso alcolemico al di sopra del limite consentito, mentre 11 ragazzi sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti.