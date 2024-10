Proseguono, serrati, i servizi organizzati nel corso dei fine settimana dalla Compagnia di Siniscola finalizzati al contrasto delle stragi del sabato sera e delle violazioni al codice della strada in genere.

Anche durante lo scorso fine settimana, infatti, i carabinieri sono stati impegnati, soprattutto durante l’arco notturno, a San Teodoro.

I controlli effettuati dalle forze messe in campo, sia con i colori d’istituto che in abiti civili, hanno sortito importanti risultati.

Sono state 9 le persone sorprese alla guida delle proprie autovetture in stato di ebbrezza. Ai conducenti è stata immediatamente ritirata la patente. Tra i sanzionati anche un barman e un dj.

Altri due sono stati trovati a spasso con due grossi coltelli, detenuti ovviamente senza giustificato motivo. Le armi sono state sequestrate e i due denunciati.

Tre giovani, trovati in possesso di varie dosi di marijuana destinata al consumo personale, sono stati segnalati amministrativamente alle prefetture competenti. Uno dei tre, forse non consapevole delle conseguenze, ha anche chiesto ai militari se potevano accelerare le tempistiche per la notifica dei verbali, perché aveva un tavolino prenotato con gli amici.

I controlli proseguiranno per tutta l’estate e in tutto il territorio della Baronia.