In tutto il Sarrabus i Carabinieri hanno svolto la notte scorsa una serie di controlli che hanno consentito ai militari dell’Arma della Compagnia di San Vito di rintracciare a Villasimius e trarre in arresto un 35enne del luogo di cui sono state rese note soltanto le inziali del nome, si tratta di C.M..

L’uomo, che tempo addietro era stato denunciato dai Carabinieri per danneggiamento aggravato di una moto, da maggio scorso era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione in regime di detenzione domiciliare. Rintracciato nel centro abitato al termine degli accertamenti è stato trasferito presso la propria abitazione.

A San Vito, invece, gli uomini dell’Arma hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto di armi e oggetti atti a offendere, C.S., un cagliaritano di 46 anni, perché nel centro abitato è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di 18 coltelli che i militari hanno subito sequestrato.

Inoltre, i Carabinieri che nella notte presidiavano le strade principali anche alla luce delle perdurante stato di allerta meteo, hanno controllate oltre 50 autovetture e più di 60 persone.