La notte scorsa, al termine di un servizio coordinato a largo raggio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno degli atti intimidatori ai danni di amministratori locali, i carabinieri della compagnia di Nuoro hanno eseguito numerosi controlli in tutto il territorio di competenza.

Nella serata i militari hanno arrestato 25enne di Orgosolo in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dalla procura della Repubblica, denunciato un olienese in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 10 centimetri e un nuorese per ricettazione di auto rubate.

Quattro giovani di Mamoiada, invece, sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di marijuana.

Intanto a Nuoro si intensificano i controlli da parte dei carabinieri. Per una maggiore sicurezza, infatti, a partire da questa settimana, due carabinieri pattuglieranno a piedi le strade del centro città.