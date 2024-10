Continuano incessanti i controlli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Nuoro, unitamente ai militari della Tenenza di San Teodoro, ai cantieri edili della zona della bassa Gallura.

I militari hanno sottoposto a controllo due società operanti in località “Li Mori”: entrambe le ditte hanno presentato all’ispezione numerose irregolarità per cui i rappresentanti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Questi i reati contestati, in particolare ad una delle due società: omessa redazione del piano operativo di sicurezza, omessa nomina del medico del lavoro competente, affidamento dei compiti dei lavoratori senza tener conto delle loro condizioni di salute, omessa formazione dei lavoratori e omesso utilizzo di attrezzature conformi alla legge; tutte sanzioni previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, che disciplina l’intera materia del lavoro.

All’esito di un’altra verifica a una ditta edile operante in località “Lu Fraili”, il suo amministratore unico è stato denunciato alla Procura della Repubblica per aver utilizzato, durante la realizzazione di una piscina nel giardino di un’abitazione, un’andatoia destinata al passaggio dei lavoratori priva dei requisiti di legge.

Inoltre, in due delle tre società controllate, tre lavoratori sono stati sorpresi a lavorare “in nero”, immediatamente sono stati regolarizzati.

Per via delle normative violate, i militari hanno proceduto alla contestazione di sanzioni amministrative per un ammontare di 18mila euro complessivi, oltre ad aver effettuato 6mila euro di recuperi previdenziali e assistenziali.