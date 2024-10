I Carabinieri della compagnia di Lanusei, con il supporto delle unità cinofile dello squadrone cacciatori di Abbasanta, ieri notte hanno proceduto a una verifica amministrativa nei confronti di un circolo privato di Bari Sardo.

I militari dell’Arma hanno controllato 69 avventori presenti nel locale. Sul pavimento sono state ritrovate tre dosi di cocaina, mentre un uomo, trovato in possesso della sostanza stupefacente, è stato segnalato alle autorità locale.

Inoltre, all’interno del locale è stata accertata anche la presenza di persone, prive della tessera di soci, intente a consumare. Per questo motivo al titolare è stato multato per la somministrazione di alimenti e bevande a persone non associate al circolo privato.