I consueti servizi di contrasto alle stragi del fine settimana, organizzati dalla compagnia dei Carabinieri di Siniscola in occasione dello scorso week end a San Teodoro e a Siniscola, hanno portato alla denuncia in stato di libertà di sei persone sorpresi alla guida delle proprie autovetture nonostante fossero ubriachi.

Durante l’operazione, uno studente veniva denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale perchè il giovane offendeva i militari, mentre un extracomunitario, trovato in possesso di materiale “taroccato”, veniva deferito per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

A Siniscola, un sorvegliato speciale è stato denunciato all’autorità giudiziaria in quanto non era presente all’interno della sua abitazione durante il controllo dei carabinieri nonostante avesse l’obbligo di non allontanarsi.

Infine, durante l’operazione che ha visto impegnati militari del N.o.rm., della tenenza di San Teodoro e della stazione di Siniscola, sono state effettuate numerosissime perquisizioni, accertamenti e controlli, soprattutto nei pressi dei locali maggiormente frequentati nelle ore notturne e lungo le principali arterie stradali, al fine di scongiurare incidenti stradali e turbamenti dell’ordine pubblico.