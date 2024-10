Ha preso il via, da pochi giorni, una massiccia operazione di controlli gestita dai carabinieri di Siniscola.

A finire sui riflettori dei militari è stato un cantiere edile di Dorgali, che a seguito di alcune ispezioni, è risultato in possesso di 4 lavoratori “in nero” .

Salatissima la multa che si aggira per un valore di 12mila euro.

Altre denunce sono partite dai carabinieri di Siniscola, rivolte stavolta nei confronti di 6 automobilisti, di cui 4 trovati alla guida in stato di ebbrezza e in possesso di un coltello, un altro perché utilizzava un mezzo sottoposto a sequestro e un ultimo soggetto denunciato perché trovato alla guida senza patente, assicurazione e con il mezzo sprovvisto di targa. Per lui un verbale di 6mila euro.