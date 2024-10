I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, nell’ambito dei servizi notturni alla circolazione stradale, effettuavano:

- A Ittireddu, Perquisizione veicolare a due giovanissimi incensurati di Romana, trovandoli in possesso di svariata droga (40 grammi di marijuana, 5 grammi di cocaina, e 6 di hashish, nonché bilancino di precisione), denunciandoli in stato di libertà per detenzione di droga ai fini spaccio;

- A Olbia, denuncia in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza tre soggetti della zona (un 50enne operaio, un 41enne impiegato e un 65 pensionato alla guida del suo motorino).