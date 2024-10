Continuano i servizi di prevenzione e controllo del territorio da parte della polizia, voluti dal Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci anche nel Marghine.

In particolare, a Bosa gli agenti del Commissariato di Macomer, avvalendosi di unità cinofile, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del consumo di sostanze stupefacenti soprattutto tra giovanissimi, hanno trovato in alcune scuole 46 involucri di cellophane di piccole dimensioni con all’interno della marijuana, per un peso complessivo di 29,32 grammi e un trita tabacchi in metallo.