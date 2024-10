Nell’ambito di servizi mirati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, il Questore della Provincia di Oristano ha disposto controlli antidroga presso gli istituti scolastici cittadini.

In particolare, nei giorni scorsi, i controlli sono stati effettuati nell’ora della ricreazione all’istituto alberghiero “Deodato Meloni”, mentre all’uscita di scuola all’istituto tecnico “Lorenzo Mossa”. L’operazione ha avuto esito negativo, anche se sono stati rinvenuti numerosi involucri utilizzati per contenere della sostanza stupefacente, a significare, come ha spiegato la Polizia, che il consumo di tali sostanze è diffuso anche fra i minori, in particolare marijuana e hashish.

I controlli in questione, effettuati mediante l’ausilio delle unità cinofile della Questura, saranno ripetuti con frequenza durante tutto l’anno scolastico al fine di prevenire l’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani.

La Questura raccomanda tutti i cittadini di contattare subito il 113 qualora notino attività di spaccio in particolare nei casi in cui si verifichino presso gli istituti scolastici cittadini.

Negli ultimi due mesi la Polizia ha arrestato tre persone e denunciatene altrettante per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, eseguendo il sequestro di marijuana, hashish, cocaina e di diverse pastiglie di mdma, una droga molto pericolosa principio attivo dell’ecstasy.