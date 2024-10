Nell’ambito del potenziamento delle attività di controllo del territorio, disposte dal Questore di Sassari, nella mattinata di ieri, gli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato, coadiuvati da alcune unità cinofile provenienti dal Reparto Cinofili della Polizia di Stato di Abbasanta, hanno effettuato dei controlli mirati anti droga presso alcuni istituti di istruzione di secondo grado.

In particolare, gli agenti hanno avviato l’attività di indagine presso l’Istituto Artistico “Filippo Figari” sito in Piazza D’Armi, dove in un’aula-laboratorio è stato rinvenuto uno zainetto con all’interno una busta di plastica contenente una sostanza solida vegetale che dai successivi controlli è risultata essere marijuana.

L’attività di controllo è stata estesa al resto del plesso scolastico e nelle pertinenze esterne dell’istituto dove sono stati rinvenuti ulteriori involucri di marijuana contenuti all’interno di un pacchetto di sigarette e di un armadietto.

La droga, dal peso complessivo di circa 120 gr. è stata sottoposta a sequestro.

Nel complesso, l’attività che ha dato esito positivo, nasce dall’esigenza prospettata da numerosi dirigenti scolastici, ed è finalizzata ad una concreta azione di contrasto e deterrenza alla piaga del consumo di sostanze stupefacenti da parte dei giovani.