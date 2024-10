Sale a 18 il numero degli spacciatori arrestati a Sassari dall’inizio del 2017 da parte dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari.

L’ultimo risultato è dei giorni scorsi. I Baschi Verdi della Sezione Anti Terrorismo e Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Sassari, infatti, da tempo monitoravano un garage di via De Gasperi, in zona Luna e Sole.

Il blitz è scattato ieri notte quando i militari hanno notato due giovani con in mano alcune dosi di marijuana. All’interno del locale sono stati rinvenuti 330 grammi circa della stessa droga, pronta per essere smerciata, bilancini di precisione, altro materiale necessario per il confezionamento della droga e circa 300 euro, probabilmente frutto dell’attività di spaccio.

I due giovani, entrambi 19enni, incensurati, residenti nella stessa zona delle operazioni, sono stati arrestati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

A questi due arresti si aggiunge quello effettuato lo scorso 18 luglio dai militari del Nucleo di Polizia Tributaria di Sassari, di un 30enne sassarese, titolare di una pizzeria in zona Sassari Due, per possesso ai fini di spaccio di numerose dosi di sostanza del tipo cocaina e marijuana. A casa del giovane i militari hanno trovato 15 grammi di sostanza stupefacente e 6mila euro in contanti, detenuti all’interno di una cassaforte a muro.

Giudicato per direttissima, il trentenne è stato ritenuto colpevole degli illeciti contestatigli e il processo è stato fissato per il prossimo mese di novembre.