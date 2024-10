Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle cagliaritane, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, negli ultimi giorni, nel territorio della provincia, otto distinti interventi.

A Carbonia, presso la stazione ferroviaria, i finanzieri hanno individuato un 24enne italiano con 0,6 grammi di marijuana. Presso il centro intermodale, i finanzieri hanno invece rinvenuto 4 grammi di hashish nella disponibilità di un ragazzo italiano di 23 anni, in precedenza già segnalato per possesso di sostanze stupefacenti.

A Iglesias, lungo le vie centrali della cittadina, i finanzieri hanno individuato un 20enne italiano in possesso di 0.9 grammi di hashish.

A Cagliari, presso il porto, appena sbarcato da una motonave proveniente da Napoli, un egiziano di 39 anni è stato trovato in possesso di 1,2 grammi di hashish.

Presso la stazione ferroviaria, i finanzieri hanno individuato 4 persone, tutte italiane, in possesso di marijuana e hahsish.

In via Belvedere, un 32enne è stato trovato in possesso di 1 grammo di marijuana.

La droga è stata sequestrata e i soggetti segnalati alla locale prefettura.

Sempre a Cagliari, nella centrale Piazza del Carmine, i baschi verdi hanno rinvenuto 15,7 grammi di marijuana nella disponibilità di un 29enne, per il quale è scattata la segnalazione alla procura della repubblica di Cagliari. Inoltre al giovane è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente.

A Quartu Sant’Elena, i finanzieri hanno fermato un 40enne italiano rinvenendo 1 grammo di marijuana. Anche per lui è scattata la segnalazione all’autorità prefettizia di Cagliari.

Nel medesimo contesto operativo, è stata inoltre contestata a un 29enne italiano, fermato per un controllo, la mancata osservanza della misura di sorveglianza speciale nonché’ la guida senza patente - peraltro mai conseguita - l’omessa revisione del veicolo e la mancanza della copertura assicurativa.