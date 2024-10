Quattro denunce e 1.550 euro sequestrati perché provento dell’attività di spaccio di droga.

E’ il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato ieri a Orgosolo dai Carabinieri in occasione dei festeggiamenti del carnevale.

Una diffida è scattata per una persona per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, un’altra per detenzione abusiva di armi, una persona è stata trovata con 2 proiettili, mentre la terza denuncia, per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, è scattata nei confronti di un uomo trovato con un coltello.

Infine, una quarta persona, sottoposta agli obblighi della Polizia giudiziaria è stata sorpresa in piazza a festeggiare anziché a casa.