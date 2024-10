I carabinieri della Compagnia di Isili hanno denunciato alla Procura di Cagliari due persone.

Un 45enne del Senegal, residente in Sardegna, è stato fermato alla guida di un veicolo e trovato in possesso di un coltello del genere proibito con lama lunga 9 cm per il quale è vietato il porto senza giustificato motivo.

Un 65enne sottoposto al regime di detenzione domiciliare è stato invece denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di evasione perché, senza alcuna autorizzazione del magistrato, si era allontanato dalla propria abitazione fuori dagli orari consentiti. Dopo averne constatato l’assenza in casa, i militari del pronto Intervento Radiomobile impegnati nei controlli alle persone sottoposte alle misure alternative alla detenzione in carcere, l’hanno rintracciato in un altro luogo e, dopo averlo riaccompagnato in abitazione, lo hanno deferito in stato di libertà alla procura di Cagliari.

Continuano, inoltre, senza sosta i controlli alla circolazione stradale delle 10 stazioni Carabinieri e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia. Dal 1° maggio oltre 470 posti di controllo effettuati, 1200 persone identificate, 860 vetture controllate, 56 infrazioni al codice della strada accertate per un totale di quasi 10.000 euro, 82 punti decurtati, 5 patenti ritirate, 4 carte di circolazione ritirate, 3 sequestri di veicoli ai fini della confisca.

I controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno nei prossimi giorni.