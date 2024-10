Anche questa settimana sono proseguiti i controlli sul litorale del Poetto e di Cala Mosca.

Diverse decine le sanzioni elevate per veicoli in sosta irregolare.

Nello specifico, il personale impegnato questa mattina nei controlli sull'arenile ha sanzionato un giovane residente in provincia perché fumava in spiaggia sebbene vietato; per lui è scattata una sanzione di 50 euro.

Quattrocento euro di sanzioni, invece, per ciascuna delle cassiere di un chioschetto che non indossavano la prescritta mascherina mentre si trovavano alla cassa, non rispettando così le norme previste dalle misure per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-19.

Le due cassiere, una 25enne e una 24enne entrambe cagliaritane, potranno pagare entro 5 gg la sanzione di 280 euro a testa, mentre per il titolare del chioschetto, verrà disposta la chiusura temporaneo dell'attività.

E ancora, una donna abruzzese 61enne, residente in città, è stata denunciata all'autorità giudiziaria perchè si è rifiutata di essere identificata e per oltraggio a pubblico ufficiale: senza giustificato motivo, come spiegato dalla Polizia Municipale, si è scagliata verbalmente contro le agenti che stavano svolgendo il loro servizio sull'arenile.