Dopo aver ricevuto, nelle ultime settimane, numerose segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per la salute dei cavalli impiegati nei tour di visita alla città che stazionano presso il porto, il sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha chiesto un controllo da parte della Asl di Sassari per accertare che le condizioni di benessere degli animali fossero rispettate.

E proprio nei giorni scorsi c’è stato un sopralluogo da parte del competente dipartimento di Prevenzione Veterinaria Nord Sardegna dell’Asl di Sassari, alla presenza dei veterinari e del comandante della Polizia locale di Alghero Matteo Bertocchi, durante il quale è stato verificato lo stato di salute dei cavalli.

“Gli animali risultano essere in ottime condizioni, tranquilli, privi di lesioni di qualsiasi tipo anche pregresse, accuditi e puliti, stazionano con possibilità di usufruire dell’ombra di due tende ai lati opposti del gazebo utilizzato come banco per l’attività – si legge nel verbale della Asl –Sui due lati è anche presente e funzionante un impianto di aspersione e nebulizzazione dell’acqua per rinfrescare gli animali. Nulla si rileva ma considerate le temperature eccezionali manifestatisi in queste settimane, di molto superiori alle medie del periodo, è sempre consigliabile non utilizzare gli animali nelle ore di massima criticità termica".