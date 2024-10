Hashish, marijuana e uno spinello sono stati sequestrati nel corso di alcuni controlli dagli agenti della Guardia di finanza del comando provinciale di Cagliari.

L'operazione ha riguardato i luoghi della movida e quelli di transito come il porto e l'aeroporto, ma anche nelle stazioni di treni e autobus del territorio.

Secondo quanto riferito, nel centro storico del capoluogo sono stati trovati tre giovani in possesso di 1,14 e 3 grammi di marijuana, e 1 grammo di hashish.

Alla stazione Arst due persone sarebbero state in possesso di 5,4 grammi di hashish e altro stupefacente sarebbe stato recuperato dentro un autobus.

In via Segurana, poi, un 22enne sarebbe stato sorpreso con 0,2 grammi di marijuana mentre in due scuole di Villaputzu e Iglesias gli agenti avrebbero sequestrato 1,3 grammi di marijuana, abbandonati da sconosciuti, e 2,98 grammi di marjuana, 1 spinello confezionato e 1 grinder, in possesso di uno studente classe 17enne.

A Samassi i finanzieri avrebbero fermato un 41enne con 2,5 grammi di marijuana mentre a Capoterra, vicino al parco e in via Cagliari, sarebbero stati sequestrati 2,4 grammi di hashish. Tutti gli assuntori sono stati segnalati alla prefettura.