Proseguono i controlli della Polizia Municipale sulla spiaggia del Poetto e di Calamosca. Lo scorso fine settimana sono state cinque le sanzioni per vendita senza autorizzazione di prodotti del settore alimentare e bibite. Gli agenti hanno infatti rinvenuto merci alimentari e bibite in tre frigo portatili e una borsa per un totale di circa sessanta pezzi.

Altro personale della municipale in servizio congiunto e pianificato con la Guardia Costiera di Cagliari, ha verificato tre postazioni di salvataggio, a Calamosca e al Poetto, che al controllo sono risultati regolari ma sono in corso ulteriori accertamenti su alcuni chioschi di Calamosca e del Poetto.

Nella giornata odierna, poi, è stata controllata la zona pedonale e ciclabile del Poetto con gli agenti della Locale in bicicletta che hanno effettuato circa 20 sanzioni per soste e transiti vietati.

Altri controlli sulla spiaggia hanno portato all’esecuzione di tre verbali: uno per il commercio abusivo e due a dei venditori ambulanti, in regola con le autorizzazioni, per occupazione abusiva della battigia. Sono inoltre stati rinvenuti tre frigo portatili con bibite all'interno.

Sempre oggi, congiuntamente al personale della Guardia Costiera, la Municipale ha controllato altri stabilimenti del litorale del Poetto. I controlli proseguiranno per tutta la stagione.