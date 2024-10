Gli uomini del Corpo Forestale hanno effettuato ieri 451 controlli nelle campagne e nelle zone costiere. Gli agenti sono all'opera per vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza, in modo particolare da parte di coloro che nelle settimane scorse sono giunti in Sardegna per riversarsi nelle case al mare.

Una persona è stata denunciata.

Nello specifico, 74 controlli hanno riguardato l'area di Cagliari, 23 a Iglesias, 65 a Oristano, 62 a Sassari, 48 a Tempio, 136 a Nuoro, 43 a Lanusei.

"I nostri agenti al lavoro senza sosta - spiega il governatore Christian Solinas -. Tolleranza zero per chi viola le regole sull'isolamento".