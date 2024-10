Nella nottata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Nuoro hanno effettuato un servizio a largo raggio finalizzato alla prevenzione di atti intimidatori ai danni di amministratori locali ed al controllo della circolazione stradale, visti gli ultimi tragici episodi.

Nell’ arco notturno nell’hinterland del capoluogo barbaricino, i militari hanno denunciato sette persone per vari reati, tra cui: guida senza patente, guida in stato d’ ebrezza, guida sotto l’ effetto di stupefacenti, veicolo non coperto da assicurazione e veicolo con targa contraffatta, e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Nei controlli i Carabinieri di Nuoro hanno sottoposto a sequestro cinque veicoli. Tutte le persone deferite in stato di libertà con precedenti penali.