Si intensifica l'azione delle forze dell'ordine a Cagliari, specie nelle aree cittadine dove gli episodi di criminalità sono più frequenti.

Questa notte, in via Schiavazzi, nel quartiere di Sant'Elia, è stato fermato un 34enne di Assemini che in seguito a un controllo dei militari del Radiomobile è risultato avere in auto un machete di mezzo metro.

Nella stessa zona è stato fermato un 53enne già noto alle forze dell'ordine che, resosi conto della presenza dei carabinieri, ha tentato maldestramente di disfarsi di una dose di marijuana.

Sempre nella notte, i carabinieri di Pirri hanno arrestato un pregiudicato 65enne a carico del quale era stato emesso un ordine di carcerazione per scontare una condanna a un anno, un mese e 29 giorni per le ripetute violazioni agli obblighi relativi alla detenzione domiciliare.