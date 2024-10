I carabinieri della Stazione di Palmadula hanno denunciato in differenti controlli, due uomini, L.G., 73enne sassarese, per detenzione illegale di una carabina modificata e uccisione di animali, e P.G., 55enne di Nulvi, ma residente a Palmadula, per detenzione ai fini di spaccio di marijuana e metadone.

A seguito di una denuncia di un allevatore di Palmadula, che segnalava ai militari le minacce e l’uccisione di una capra da parte del proprietario di un terreno confinante con il suo, i carabinieri hanno avviato le indagini.

I militari hanno così perquisizione la casa del vicino di pascolo, il 73enne, trovando e sequestrando una carabina modificata con una potenza superiore ai 7,2 joule e 150 piombini di calibro 4,5, detenuti illegalmente.

La seconda denuncia, invece, è scattata nei confronti di un 55enne perché sarebbe stato trovato in possesso di 25 grammi di cannabis, 25 ml di metadone, 1 bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutto il materiale è stato sequestrato.