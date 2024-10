Ieri a Carbonia, i carabinieri della locale Stazione, congiuntamente a quelli delle stazioni di Narcao, Santadi, Sant’Antioco e dell'aliquota radiomobile della locale Compagnia, e unitamente al personale specializzato del Nas e del Nil di Cagliari, hanno effettuato una serie di controlli attraverso un servizio a largo raggio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, nonché all'accertamento mirato del rispetto delle misure di contenimento della pandemia attualmente in corso. L'attività è stata dunque mirata alla verifica del rispetto delle normative sanitarie all'interno dei pubblici esercizi, al contrasto al lavoro irregolare e alla tutela della sicurezza del lavoro.

Nella circostanza è stato deferito in stato di libertà un 19enne di Carbonia, disoccupato con precedenti denunce a carico, indiziato del reato di guida senza patente. Questi, in via Costituente, proprietario e conducente di una Fiat Ducato, a seguito di un controllo alla circolazione stradale sarebbe risultato essere sprovvisto del documento di guida in quanto mai conseguito. La medesima violazione gli era già stata contestata nell’ottobre del 2021. Il veicolo è stato pertanto sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Nel proseguo dei servizi, un 46enne nato e residente nel capoluogo sulcitano, operaio incensurato, è stato anch’egli denunciato per guida sotto l'influenza dell'alcol. Lo stesso, in via Luigi Orione, aveva provocato un sinistro stradale a bordo della sua auto, senza coinvolgere altre vetture. Sottoposto ad accertamento etilometrico sarebbe risultato positivo con un tasso superiore a 1,50 grammi per litro. Il veicolo sarebbe stato trovato altresì sprovvisto di copertura assicurativa RCA e pertanto sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. Il documento di guida gli è stato ritirato.

Un 38enne di San Giovanni Suergiu, operaio con precedenti denunce a carico, è stato denunciato per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcol avendo rifiutato l’accertamento etilometrico. L'uomo, alla guida di una Citroen in via Roma, era stato notato transitare con andatura ondivaga ed era stato fermato dai militari operanti. Non essendo il veicolo di sua proprietà non è stato sottoposto a fermo amministrativo. La patente gli è stata invece ritirata.

Più tardi, nel corso di un'ispezione igienico sanitaria e giuslavoristica effettuata dal personale specializzato del Nas e del Nil (Nucleo Ispettorato del lavoro) dei carabinieri di Cagliari, all'interno di un bar sarebbe stato accertato l'impiego di due lavoratori in nero su 5 totali, nonché rilevanti carenze igienico sanitarie. E' stata pertanto disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale e contestate sanzioni amministrative per un totale di 10.000 euro. Nel corso dell'intero servizio sono stati controllati 25 autoveicoli e 7 bar.