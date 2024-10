“Contro il Cancro Mettici la Testa” è il progetto dell’Associazione Charli Brown di Cagliari, nato dall’esigenza di portare gioia, forza e speranza alle pazienti oncologiche.

Negli scorsi giorni, l'associazione, composta da circa 35 volontari, ha consegnato un’altra parrucca.

“Con questo progetto – spiega la stessa associazione - vorremmo DONARE una parrucca alle pazienti oncologiche che non hanno la possibilità di acquistarne una, tenendo conto che la più economica ha un costo di circa 550 euro, questo in sintesi l’obiettivo del progetto. La bellezza è molto importante per far sentire bene le donne. Le aiuta ad accettarsi allo specchio e soprattutto a socializzare, due cose indispensabili nel processo di malattia”.

“Consegnata effettuata: una bellissima parrucca naturale nera liscia donata a questa meraviglia. Debora sei una forza della natura. Ti auguriamo ogni bene”, ha scritto l’associazione sulla propria pagina Facebook condividendo le foto della sorridente Debora.