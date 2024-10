Implementare e potenziare i sistemi di videosorveglianza ed effettuare controlli notturni anche con il contributo delle varie polizie locali. Sono gli interventi per prevenire gli incendi di auto, decisi nella riunione di coordinamento delle forze di polizia convocata ieri in Prefettura a Cagliari per fare il punto su un fenomeno diventato dilagante in città e nell'hinterland.

Al vertice hanno partecipato il Questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, i sindaci di Selargius, Monserrato, Assemini, Decimomannu, Sinnai e i rappresentanti dei Comuni di Cagliari, Quartu, Quartucciu Sestu e Dolianova. Nel corso dell'incontro sono stati approfonditi i vari aspetti del fenomeno per pianificare al meglio gli interventi di prevenzione. Si è così concordato di implementare i sistemi di videosorveglianza, già attivi in diversi comuni, che verranno ulteriormente potenziati anche con l'impiego di nuovi.

Inoltre, è stato assicurato un maggiore contributo delle polizie locali per la vigilanza notturna. Su questo aspetto, con una riunione tecnica in Questura, verranno stabiliti specifici servizi di pattugliamento in determinate giornate e in orari notturni a cui prenderà parte il personale della polizia municipale dei Comuni dell'hinterland, anche in forma consociata, garantendo così servizi intercomunali.