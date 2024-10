Azioni di contrasto alle povertà, si procede con la linea 2 di intervento che destina risorse pari a 173 mila euro alle famiglie per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali quali il canone di locazione, energia elettrica, tassa sui rifiuti, riscaldamento, gas.

Per l’accesso ai contributi si dovrà attendere il bando di imminente pubblicazione da parte dell’Assessorato ai Servizi Sociali.

Venerdì la giunta su proposta dell’Assessore Nina Ansini ha approvato la delibera di convalida degli indirizzi.

Possono accedere al Programma le persone o le famiglie residenti e domiciliate nel Comune di Alghero da almeno 2 anni, privi di reddito e in condizione di accertata povertà che dichiarano redditi percepiti nell’anno di imposta 2013 un Isee 2015 che varia da 7.134 euro per un componente della famiglia fino a 8.039 euro per 7 o più componenti.

I cittadini, a corredo della domanda, dovranno allegare le pezze giustificative e le documentazioni probatorie comprovanti le spese sostenute nel 2014.

I Servizi Sociali provvederanno alla compilazione di una graduatoria qualora la disponibilità finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili. Il contributo economico sarà di un importo massimo di 314 euro mensili per un periodo non superiore a cinque mesi.