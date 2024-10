In Sardegna

Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande per il sostegno economico a favore delle famiglie con quattro o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra 0 e 25 anni, aventi un reddito ISEE non superiore a € 20.000,00. La scadenza per la presentazione delle istanze è stata fissata per il prossimo 31 Dicembre.