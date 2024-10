Nei giorni scorsi gli Agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Quartu Sant'Elena hanno denunciato P.M. 27enne, pregiudicato, in quanto resosi responsabile del reato di truffa.

A seguito di richiesta di intervento, la Volante del Commissariato si è recata in Via Liri, dove ha preso contatto con una donna che ha riferito di aver stipulato un contratto di locazione di un appartamento, dopo aver risposto a un annuncio pubblicato su un sito di inserzioni e di aver consegnato la somma di 900 euro come caparra.

Una volta preso possesso dell’abitazione si è presentato il vero proprietario dell’immobile, che ha affermato di non aver mai messo l’annuncio per l’affitto e che, tra l’altro, si era accorto che la serratura del portoncino di ingresso era stata cambiata e che dall’interno erano stati asportati alcuni elettrodomestici.

Gli investigatori della Sezione Anticrimine, da immediati riscontri e verifiche, sono risaliti all’autore della truffa identificandolo e denunciandolo in stato di libertà.