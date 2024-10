Mercoledì scorso, 17 maggio, gli agenti del Commissariato di Lanusei, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio voluti dal Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti tra giovanissimi, hanno perquisito un 20enne di Lanusei, trovato in possesso di 4 involucri contenenti marijuana per un peso di 23 grammi.

La polizia ha esteso il controllo anche nell’abitazione del giovane, dove è stata trovata altra droga: 3 involucri di 28,4 grammi di marijuana.

Il ragazzo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Continua, dunque, il lavoro della polizia volto al contrasto allo spaccio di droga tra i giovani del centro ogliastrino. L’ultimo arresto è del 27 aprile scorso quando in manette finì un 20enne di Gairo, trovato in possesso di 192,76 grammi di marijuana, suddivisa in 60 dosi, e di 1,14 grammi di cocaina, unitamente a sostanze per il taglio e materiali per il confezionamento, tra i quali 2 bilancini di precisione e 175 euro, ritenuto provento dell’attività illecita. Inoltre, anche una 17enne di Lanusei era stata trovata in possesso di 30,8 grammi di marijuana suddivisa in 15 dosi termosaldate, di un bilancino di precisione e di 20 euro.