Anche i Consultori familiari di Oristano e Cabras saranno chiusi al pubblico in base alle norme di contrasto contro il Coronavirus.

“Le consulenze che non necessitano di un incontro di persona saranno effettuate telefonicamente o tramite posta elettronica, con l'ausilio delle tecnologie telematiche. Le consulenze ostetrico-ginecologiche saranno riservate alle donne in gravidanza già seguite in Consultorio, e si potrà anche effettuare il controllo degli esami per via telematica, inviando la documentazione scannerizzata alla specialista”, fanno sapere dall’Assl di Oristano

Ecco i recapiti telefonici: Consultorio familiare di Oristano 0783 317700 (attivo dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 13.30, dal lunedì al venerdì), e Consultorio familiare di Cabras 0783 320 190/191/192/194.

L’indirizzo di posta elettronica, uguale per tutti, è consultorio.oristano@atssardegna.it. Per l‘SOS Allattamento è possibile chiamare il numero 333655 86 23, attivo dalle 8.00 alle 21.00.