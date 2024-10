"Sono soddisfatto per la partecipazione di due vettori al bando per garantire i voli agevolati per sette mesi da e per la Sardegna". Così l'assessore dei Trasporti Giorgio Todde dopo l'apertura delle buste presentate da Ita e Volotea.

L'esponente della Giunta regionale sottolinea la presenza di un vettore low cost: "Mi fa piacere perché queste compagnie in genere non sono interessate a partecipare a bandi in continuità territoriale". Todde non sembra preoccupato inoltre che Ita non riesca a essere operativa per il 15 ottobre: "Non abbiamo nessuna comunicazione ufficiale in merito, però riteniamo che nel momento in cui un vettore partecipa a un bando, abbia tutti i requisiti e sia nelle condizioni di operare in continuità territoriale".